У Краматорську відновили водопостачання

У Краматорську відновлено водопостачання, ремонтні роботи на водогоні завершені.

Про це 6 грудня кореспонденту Укрінформу повідомили в КВП «Краматорський водоканал».

«Аварійно-відновлювальні роботи на технічному водогоні діаметром 1400 завершені, запуск фільтрувальної станціі відновлено. Вода подається в повному обсязі», - сказали в водоканалі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Краматорську через аварійно-відновлювальні роботи на водогоні було відсутнє водопостачання, тому 5 грудня з 17.00 організували підвіз води для населення.