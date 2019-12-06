У Чернівцях волонтери встановили Дзвін пам'яті

У Чернівцях на Центральній площі волонтери і меценати встановили Дзвін пам'яті, який сповіщатиме про загибель військових на сході. Сьогодні, 6 грудня він продзвенів сотню разів у пам'ять про 100 буковинців, які загинули у війні на сході.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей дзвін кличе не забути тих, хто загинув, захищаючи нашу Україну. Ми знаємо, що ці мученики і праведники віддали своє життя за Україну. Вони на небесах, і вони янголи. Саме так ми про них кажемо. Тому на пам’ятному знаку зображені крила янгола", - сказала місцева волонтерка, яка ініціювала створення цього пам'ятника.

У Чернівцях на Центральній площі волонтери і меценати встановили Дзвін пам'яті / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

Галина Абрам'юк звернулася до місцевих архітекторів, Олександра Кордуняна та його дружини Ірини, які на добровільних засадах виготовили проєкт цього пам’ятного знаку «Дзвін пам’яті».

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Як розповів кореспонденту Укрінформу архітектор Кордунян, цей дзвін - церковний, виготовлений з чорного металу і пофарбований. Автори пам'ятника створили образ у вигляді крил ангела, їх п'ять пар. Ці крила - символи кожного року війни, коли гинули воїни.

Кошти на виготовлення пам'ятника дали місцеві меценати.

Дзвін пам'яті на Центральній площі міста звучатиме на площі у день смерті кожного героя. Найближчий клич прозвучить 18 грудня, у день смерті волонтера з Чернівців Романа Шлюсара.

Як повідомлялося, меморіальний комплекс "Дзвін пам'яті" відкрито на території Міністерства оборони України 14 жовтня 2018 року.