У Чернівцях волонтери встановили Дзвін пам'яті
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Цей дзвін кличе не забути тих, хто загинув, захищаючи нашу Україну. Ми знаємо, що ці мученики і праведники віддали своє життя за Україну. Вони на небесах, і вони янголи. Саме так ми про них кажемо. Тому на пам’ятному знаку зображені крила янгола", - сказала місцева волонтерка, яка ініціювала створення цього пам'ятника.У Чернівцях на Центральній площі волонтери і меценати встановили Дзвін пам'яті / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ
Галина Абрам'юк звернулася до місцевих архітекторів, Олександра Кордуняна та його дружини Ірини, які на добровільних засадах виготовили проєкт цього пам’ятного знаку «Дзвін пам’яті».
Як розповів кореспонденту Укрінформу архітектор Кордунян, цей дзвін - церковний, виготовлений з чорного металу і пофарбований. Автори пам'ятника створили образ у вигляді крил ангела, їх п'ять пар. Ці крила - символи кожного року війни, коли гинули воїни.
Кошти на виготовлення пам'ятника дали місцеві меценати.
Дзвін пам'яті на Центральній площі міста звучатиме на площі у день смерті кожного героя. Найближчий клич прозвучить 18 грудня, у день смерті волонтера з Чернівців Романа Шлюсара.
Як повідомлялося, меморіальний комплекс "Дзвін пам'яті" відкрито на території Міністерства оборони України 14 жовтня 2018 року.