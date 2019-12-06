Дев'ять районів Луганщини хочуть з'єднати залізницею

Щоб приєднати до всеукраїнської мережі залізничного сполучення залізничну гілку «Лантратівка – Кіндрашівська-Нова», яка у свою чергу дозволить з’єднати дев’ять районів Луганщини, потрібно три роки.

Про це заявив голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай 6 грудня в Києві під час засідання «круглого столу» стосовно розбудови залізничної інфраструктури як складової соціально-економічного розвитку області, повідомляє пресслужба ОДА.

Реалізація цього масштабного інфраструктурного проєкту матиме не тільки економічний ефект, а й великий соціальний та політичний вплив на розвиток ситуації в області.

«Реалізація проєкту розрахована на три роки. По шість місяців необхідно на розробку техніко-економічного обґрунтування та проєктно-кошторисної документації, два роки – безпосередньо на будівництво колії. Масштабний інфраструктурний проєкт матиме не тільки економічний ефект, а й великий соціальний та політичний вплив на розвиток ситуації в області. Адже на сьогодні в нас дев’ять від’єднаних він державної залізничної мережі районів. Важливо, що завдяки будівництву нової ділянки ми отримаємо сполучення зі Станицею Луганською. Тобто, нашим громадянам не потрібно буде долати сотні кілометрів до найближчої станції», – наголосив він.

Гайдай повідомив, що на сьогодні є декілька варіантів приєднання залізничної гілки «Лантратівка – Кіндрашівська-Нова» до залізничної мережі України, які запропоновані Укрзалізницею.

Довжина ділянки складає від 45 до 60 км. Найбільш оптимальний варіант мають обрати під час підготовчих робіт.

«Будівництво дасть можливість створити нові робочі місця та розширити перспективи для бізнес середовища регіону, – акцентував Гайдай. – В енергетичному секторі наявність нової залізниці дозволить модернізувати Луганську ТЕС у місті Щастя та стабілізувати роботу вугільнодобувних підприємств області».

Крім того, це на 10 % зменшить логістичні витрати товаровиробників, збільшить на 3,5 млн тонн на рік обсягів вантажоперевезень та на 2,5 млн осіб – пасажирські перевезення. Одночасно значно зменшиться руйнування автошляхів Луганщини, які наразі перевантажені через рух великотоннажного транспорту.

Учасники круглого столу обговорили механізми взаємодії органів влади на центральному та регіональному рівнях, реальні можливості залучення коштів міжнародних фінансових організацій для будівництва залізничної колії. За підсумками досягнута домовленість щодо виготовлення техніко-економічного обґрунтування на будівництво нової колії.