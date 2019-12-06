Китайські інвестори зацікавилися аеропортом "Рівне"

Міжнародний аеропорт "Рівне" зацікавив бізнесменів з Китаю.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

"Китайська делегація, яка брала участь в Західноукраїнському форумі "Розвиток та безпека місцевих доріг", зустрілася із головою Рівненської ОДА Віталієм Ковалем. Очільник області розповів про інвестиційні проєкти регіону, окрему увагу приділив міжнародному аеропорту "Рівне". Представник китайської сторони, заступник генерального директора департаменту розвитку ринку Євразії POWERCHINA (Sinohydro) Чень Шицзюнь відзначив, що днями ними було підписано меморандум про співпрацю з аеропортом "Бориспіль". Тож інвестори глибше вивчать перспективу співпраці із рівненським аеропортом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло агентство, міжнародний аеропорт "Рівне" потрапив до пілотного інвестиційного проєкту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з відродження регіональних летовищ України. В його рамках буде розроблено інвестиційний проєкт, що має на меті залучення приватного капіталу для розвитку аеропорту.

Міжнародний аеропорт "Рівне" розташований на відстані 8 км від обласного центру. Біля летовища проходять автомобільні магістралі. Аеропорт має дві злітно-посадкові смуги.

На його території розташовані представництва авіакомпаній, пункт митного контролю, прикордонний пост, служба перевезень, зал офіційних делегацій. З початку 2019 року рівненський аеропорт прийняв понад 8500 пасажирів. За радянських часів з міжнародного аеропорту "Рівне" здійснювалося біля 900 вильотів на місяць.

Фото: rv.gov.ua