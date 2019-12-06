Керівники державного лісгоспу провернули оборудку на 5 мільйонів

Служба безпеки України блокувала схему масштабного розкрадання державних лісових ресурсів у Харківській області. Встановлено 11 посадовців причетних до оборудки.

Про це повідомляє СБУ.

“Керівник одного з лісгоспів організував механізм незаконної вирубки і реалізації оптових партій дерев цінних порід. До протиправної діяльності чиновник залучив своїх підлеглих. Для нелегального збуту деревини вони вносили до звітної документації недостовірні відомості про її кількість та санітарний стан”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задокументовано факти розкрадання зловмисниками лісосировини майже на 5,5 мільйона гривень.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи та у службових приміщеннях державного лісництва правоохоронці вилучили речові та документальні докази незаконної діяльності.

Наразі керівнику та ще десятьом посадовцям установи здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених різними частинами ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всього кола осіб, причетних до оборудок.

Викриття зловмисників проводилось на виконання Указу Президента України «Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів» спільно зі слідчими територіального управління ДБР у м. Полтава, екологічною інспекцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Фото: СБУ.