На Закарпатті схвалили створення ще однієї міської ОТГ

В Закарпатській ОДА схвалили створення Берегівської міської ОТГ, яка приєднала 9 навколишніх сіл. Відтак, Берегово стало другим містом на Закарпатті, що утворило міську об'єднану громаду.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міський голова Берегова Золтан Бабяк.

“Ще один етап зі створення ОТГ з центром у місті Берегові подолано. Голова ОДА Ігор Бондаренко підписав розпоряджння про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України проєктів рішень щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл Яноші та Балажер, Гать та Чикош-Горонда, Геча, Кідьош, Велика Бакта, Бадалово, Галабор до Берегівської міської об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у місті Берегове,” - йдеться у повідомленні.

Як зазначив мер Берегова, надалі сесія міської ради прийматиме остаточне рішення щодо приєднання зазначених населених пунктів та створення Берегівської міської об’єднаної територіальної громади.

Читайте також: Центр освіти Галицинівської ОТГ став призером конкурсу кращих проєктів

Зазначено, що після цього наступний пункт — звернення до Кабінету Міністрів України для передбачення міжбюджетних трансфертів для Берегівської ОТГ.

Як повідомили у Закарпатському офісі Програми “U-LEAD з Європою”, Берегово таким чином стало другим після Мукачева містом обласного значення на Закарпатті, яке створило ОТГ.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: ua.igotoworld.com