У п'ятницю в Україні без опадів, місцями туман, вдень прогріє до +7°

У п'ятницю, 6 грудня, в Україні без опадів, вранці подекуди туман, на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця, вдень буде від 2 до 7° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"6 грудня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вдень 2-7° тепла; на крайньому півдні вдень 8-10° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві та області 6 грудня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вдень 2-4° тепла, по області 2-7° тепла.