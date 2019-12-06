На Тернопільщині дорожники уклали незаконних договорів на 103 мільйони – СБУ

На Тернопільщині посадовці Служби автомобільних доріг протиправно уклали угоди з комерційними структурами на 103 мільйони гривень.

Про це на своїй сторінці повідомляє Служба безпеки України в Тернопільській області.

«Служба безпеки України викрила зловживання керівництва Служби автомобільних доріг Тернопільської області, які призвели до багатомільйонної заборгованості у сфері безпечного функціонування критичної транспортної інфраструктури регіону. Протягом двох останніх років посадовці установи протиправно уклали з комерційними структурами договори на виконання дорожньо-ремонтних робіт в регіоні на 103 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця сума значно перевищила встановлені ліміти відповідних кошторисних призначень. Тим самим чиновники взяли на себе матеріальні зобов’язання, не передбачені програмами бюджетного фінансування.

Зловживання посадовців призвели до блокування робіт з утримання дорожнього фонду Тернопільщини у зимовий період.

Внаслідок зловживань перед підрядниками виникла багатомільйонна заборгованість, яка стала підставою для блокування казначейських рахунків Служби автодоріг у судовому порядку.

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Призупинення перерахунку коштів на обслуговування дорожнього покриття створило реальну загрозу його безпечній експлуатації у зимовий період.

За матеріалами СБУ, Тернопільською місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження, триває слідство щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконних дій.