Аномально теплий грудень: де і коли "прогріє" до +12°

У п'ятницю, 6 грудня, в Україні вдень буде від 2 до 7° тепла. На початку тижня на півдні країни прогріє до +12°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"6 грудня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на Закарпатті та в Карпатах 8-13° морозу, вдень 2-7° тепла; на крайньому півдні вночі близько 0°, вдень 8-10° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 6 грудня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

У Київській області хмарно, проте без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

7-8 грудня в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише 8 грудня в західних областях невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 7 грудня 1-6° морозу, у південній та східній частинах, 8 грудня в Україні близько 0°; вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни до 10°.

У Києві і столичному регіоні 7-8 грудня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 7 грудня 1-6° морозу; 8 грудня від 3° морозу до 2° тепла; вдень 1-6° тепла.

9-10 грудня у західних та північних областях часом невеликий дощ та мокрий сніг, в Карпатах і на Закарпатті помірні опади; на решті території 9 грудня без істотних опадів, 10 грудня невеликі опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, 10 грудня на півдні 1-7° тепла; вдень 2-8° тепла, на півдні країни 6-12°.

9-10 грудня у Києві і Київській області часом невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

Всесвітня метеорологічна організація як одна зі структур ООН заявила, що 2019 рік стане другим або третім найтеплішим роком за всю історію спостережень.