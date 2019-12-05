З одеських лікарень виписали чотирьох із 30 постраждалих під час пожежі

У лікарнях залишаються 26 постраждалих у пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Двоє рятувальників госпіталізовані у тяжкому стані.

Про це йшлося на координаційній нараді учасників пошуково-рятувальної операції у середмісті Одеси, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У середу зареєстровано тридцятеро постраждалих внаслідок пожежі у будівлі коледжу. Усі отримали своєчасно й необхідне лікування, тому стан більшості хворих, яких доставили до медзакладів з опіками та отруєннями продуктами горіння, вдалось стабілізувати. А четверо постраждалих сьогодні вже виписались із лікарень", - повідомила керівник відділення інтенсивної терапії опікового відділення міськлікарні Ірина Малик. "Щоправда, двох пацієнтів було госпіталізовано у тяжкому стані. Обидва рятувальники, одного з них вирішено перевести до військового госпіталю", - додала вона.

За її словами, серед 26 пацієнтів, яким ще надають допомогу, - 16 учнів коледжу, чотири працівники закладу і шестеро рятувальників. Постраждалі перебувають у першій і третій місьлікарнях, а також в обласній клінічній та дитячій лікарнях.

Як уточнила Малик, є всі необхідні ліки для надання допомоги постраждалим, а також надійшло достатньо донорської крові різних груп зі станції переливання. Сьогодні у черзі на здачу крові стояли 120 одеситів, ще стільки ж людей записались на здачу крові 6 грудня.

Керівник облуправління ДСНС Володимир Федорук доповів голові ОДА, що рятувальники працюватимуть на розбиранні конструкцій згорілої будівлі цілодобово, у дві зміни. Планується за два дні завершити розбирання завалів і пошук тіл загиблих. Експерти паралельно відбирають необхідні матеріали та вивозять на спеціальний майданчик для подальшої експертизи.

Також на координаційній раді зауважувалося, що одеські підприємці 5 грудня привозили продукти й гарячу каву для рятувальників, багато хто приносив також теплий одяг. Представники ОДА та мерії висловили вдячність небайдужим жителям міста, однак сповістили через ЗМІ, що влада Одеси забезпечує рятувальників технікою, інструментами та харчуванням - всім необхідним для успішних рятувально-пошукових робіт.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Ввечері 5 грудня рятувальники знайшли під завалами тіло жінки без ознак життя. Розшукують ще 13 осіб, з якими наразі немає зв'язку.

Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.