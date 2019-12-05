Скандал у Харкові: Милованов приїхав розбиратися з двома директорами "Енергосталі"

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства звільнило директора “Енергосталі” Дмитра Сталінського і призначило на цю посаду Василя Балабая. Суд поновив Сталінського на посаді, через що на підприємстві виник скандал.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов написав у Facebook.

“Скандал на ДП “Енергосталь” у Харкові. Я призначив нового директора Балабая (Василя Балабая — ред.). Звільнив старого Сталінського (Дмитра Сталінського - ред.). Новий директор виявляє скриту заборгованість по зарплаті робітникам на 30 млн грн плюс скриту від міністерства. Недостовірний фінансовий план. Можливо, у змові зі співробітниками міністерства”, - зазначив Милованов.

Він повідомив, що новопризначений директор отримав ухвалу суду про поновлення на посаді попереднього керівника.

“Старий директор без погодження з міністерством, без будь-якого інформування міністерства, виходить на роботу і продовжує керувати. Площі підприємства здані в оренду за заниженими цінами”, - наголосив міністр.

Він повідомив, що проти судді, який ухвалив рішення про поновлення звільненого керівника, буде відкрито дисциплінарне провадження.

Також, за словами урядовця, буде проведено розслідування щодо дій Державної служби України з питань праці, яка не виявила вчасно заборгованості по зарплаті при перевірках.

Милованов написав, що приїхав на підприємство з наміром почути обох директорів, як нового, призначеного міністерством, так і “старого, який вважає підприємство своїм, а не державним”.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді Мінекономіки звільнило 47 керівників держпідприємств та держслужбовців категорії А, в тому числі і директора ДП “Енергосталь” у Харкові Дмитра Сталінського. Також пізніше міністр повідомив, що на 43 підприємствах було призначено нових керівників.