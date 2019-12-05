Освітній комітет вимагає неупередженого розслідування пожежі в одеському коледжі

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій закликає керівництво держави вжити необхідних заходів для проведення неупередженого розслідування пожежі, яка сталася в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це заявив заступник голови комітету Сергій Колебошин з трибуни парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Під час перерви (з 14 до 16.00 – ред.) комітет провів термінове засідання, і на деяких тезах я би хотів зосередити увагу. По-перше, ми вимагаємо повноцінного та абсолютно достовірного розслідування того, що відбулося, - діяльності, а насправді бездіяльності тих людей, які відповідають за пожежну безпеку... Ми вимагаємо вжити повноцінних заходів на державному рівні щодо унеможливлення таких ситуацій», - зауважив Колебошин.

При цьому він також акцентував на тому, що навчальний заклад продовжував отримувати дозволи на здійснення освітньої діяльності попри те, що електропроводка у ньому востаннє замінювалася у 1966 році.

Після виступу депутата Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання жертв трагедії в Одесі.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10 год. 12 хв в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв.м.

Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

Наразі відомо про 29 постраждалих, які перебувають у стаціонарі: 14 неповнолітніх і 15 дорослих, з яких семеро рятувальників. Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Розшукують ще 14 осіб, з якими наразі немає зв'язку.

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До Одеси прибув спецзагін рятувальників, які мають сьогодні розпочати пошук зниклих.

У місті і в області 5-6 грудня оголошено днями жалоби.