У Миколаєві "замінували" всі дитсадки

У Миколаєві евакуюють дітей з усіх дитячих садків, бо до поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області. «Так, надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх дитячих садочків міста Миколаєва. Йде евакуація з приміщень, батьків терміново просять забрати дітей. На місці працюють всі оперативні служби», - сказали у поліції.