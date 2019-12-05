Харківська облрада підтримала позицію Президента щодо ринку землі

Депутати Харківської облради підтримують введення ринку землі в Україні і пропонують певні поправки до прийнятого ВР у першому читанні законопроєкту, оформивши відповідне звернення до Президента України.

Свої поправки до законопроєкту № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" депутати облради оформили у ході сесії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Депутатський корпус висловив всебічну підтримку Президенту в намірах відновлення економіки, створення справедливого, конкурентного середовища для бізнесу, зокрема, і для аграрного сектору економіки.

При цьому депутати обласної ради вважають, що для того, щоб закон щодо обігу земель дійсно створював умови для розвитку малого та середнього аграрного бізнесу, до законопроєкту необхідно внести певні правки. Зокрема, депутати підтримують позицію Президента щодо проведення загальнонаціонального референдуму, виключно після якого буде дозволено допуск іноземців на ринок землі.

"Закликаємо Вас докласти максимум зусиль для врахування правок, що, нарешті, створить умови для розвитку малого і середнього аграрного бізнесу в Україні", - говориться у зверненні Харківської обласної ради до Президента.