На міжнародному форумі у Рівному експерти дискутують про розвиток та безпеку доріг

Понад 400 експертів з України та зарубіжжя зібралися на форумі «Розвиток та безпека місцевих доріг» у Рівному.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Спочатку задумували зібрати на Форумі 8 областей Західної України. У результаті - він став міжнародним. Адже у Рівному зібралося 400 учасників з усієї країни та делегації з Туреччини, Словенії, Білорусі, Китаю, Литви, Італії, Німеччини. Завдання - напрацювати такі рішення, аби українські дороги перестали бути однією з головних проблем країни», - зазначив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Серед присутніх – голови більшості ОДА, мери міст та ОТГ, представники дорожнього бізнесу. Виступатимуть найкращі профільні спікери та представники влади найвищого рівня.

Під час заходу у формі відкритої платформи обговорять актуальні питання, пов'язані з управлінням автомобільними дорогами загального користування місцевого значення.

Планується напрацювати пропозиції щодо удосконалення процесу будівництва та ремонтів доріг, починаючи від проєктування та закінчуючи безпекою, налагодження контролю якості та гарантійного обслуговування.

За результатами форуму буде розроблено бачення розвитку місцевих доріг на 2020 рік. Пропозиції для розгляду направлять уряду України.

Форум організований Всеукраїнською дорожньою Асоціацією у партнерстві з Рівненською ОДА.