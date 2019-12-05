Глава Мінсоцполітики закликала ОТГ активніше долучатися до розвитку соціальної сфери

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська наголошує на важливості включення об’єднаних територіальних громад у процес розвитку соціальної сфери.

Про це вона сказала на розширеному засіданні Координаційної ради з питань реформування системи інституційного догляду та виховання в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дуже важливо, щоб у питання соціальної сфери та її розвитку також активно включалися об’єднані територіальні громади. Ми багато спілкуємося з Асоціацією об’єднаних територіальних громад і знову ж таки напрацьовуємо механізми, як краще підтримувати сім’ї”, - зазначила Соколовська.

Вона висловила переконання, що ніхто не знає краще родини, котрі проживають на території ОТГ, і як їм можна допомогти, ніж самі ОТГ.

“І коли в нас буде абсолютна спільна робота, де кожен буде на своєму місці робити те, що потрібно для дітей, я думаю, що ми обов’язково спільними зусиллями зможемо досягнути тої цілі, яку ми собі поставили, а саме - що кожна дитина мусить жити і виховуватися в сім’ї або умовах, максимально наближених до сімейних”, - додала міністр соцполітики.

Вона також поінформувала, що нині Мінсоцполітики спільно з уповноваженим Президента з прав дитини працюють над системою моніторингу, щоб з’ясувати, що насправді відбувається в інтернатах.

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“Ми зараз працюємо над картами та над моніторинговими інструментами. Думаю, цей інструмент буде дуже важливим і в контексті відкритості влади і тієї інформації, яка може бути використана абсолютно публічно, і буде давати уявлення і більш ширшу інформацію про те, що в нас відбувається з інтернатами і скільки в нас діток в інтернатах, яких інтернатах, де в нас ці інтернати і так далі. У нас є зараз розроблена вже модель, карта, яка має відповідну інформацію про кожний заклад, кількість дітей в ньому, про динаміку, як рухається реформа, як діти виходять з інтернатів”, - зазначила Соколовська.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Соколовська заявляла, що Міністерство соціальної політики визначило тему дитинства пріоритетом на 2020 рік і планує до 2024 року вдвічі скоротити кількість дітей в інтернатах.