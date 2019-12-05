Глава Мінсоцполітики закликала ОТГ активніше долучатися до розвитку соціальної сфери

Глава Мінсоцполітики закликала ОТГ активніше долучатися до розвитку соціальної сфери

Укрінформ
Міністр соціальної політики Юлія Соколовська наголошує на важливості включення об’єднаних територіальних громад у процес розвитку соціальної сфери.

Про це вона сказала на розширеному засіданні Координаційної ради з питань реформування системи інституційного догляду та виховання в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дуже важливо, щоб у питання соціальної сфери та її розвитку також активно включалися об’єднані територіальні громади. Ми багато спілкуємося з Асоціацією об’єднаних територіальних громад і знову ж таки напрацьовуємо механізми, як краще підтримувати сім’ї”, - зазначила Соколовська.

Вона висловила переконання, що ніхто не знає краще родини, котрі проживають на території ОТГ, і як їм можна допомогти, ніж самі ОТГ.

“І коли в нас буде абсолютна спільна робота, де кожен буде на своєму місці робити те, що потрібно для дітей, я думаю, що ми обов’язково спільними зусиллями зможемо досягнути тої цілі, яку ми собі поставили, а саме - що кожна дитина мусить жити і виховуватися в сім’ї або умовах, максимально наближених до сімейних”, - додала міністр соцполітики.

Вона також поінформувала, що нині Мінсоцполітики спільно з уповноваженим Президента з прав дитини працюють над системою моніторингу, щоб з’ясувати, що насправді відбувається в інтернатах.

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“Ми зараз працюємо над картами та над моніторинговими інструментами. Думаю, цей інструмент буде дуже важливим і в контексті відкритості влади і тієї інформації, яка може бути використана абсолютно публічно, і буде давати уявлення і більш ширшу інформацію про те, що в нас відбувається з інтернатами і скільки в нас діток в інтернатах, яких інтернатах, де в нас ці інтернати і так далі. У нас є зараз розроблена вже модель, карта, яка має відповідну інформацію про кожний заклад, кількість дітей в ньому, про динаміку, як рухається реформа, як діти виходять з інтернатів”, - зазначила Соколовська.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Соколовська заявляла, що Міністерство соціальної політики визначило тему дитинства пріоритетом на 2020 рік і планує до 2024 року вдвічі скоротити кількість дітей в інтернатах.

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