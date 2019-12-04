Загадкове вбивство у Прилуках: експертиза встановила причини смерті підлітка

У результаті проведення десятків судово-медичних експертиз версію про те, що 14-річний Денис Чаленко із м.Прилук Чернігівської області загинув під поїздом, правоохоронці спростували.

Про це сьогодні на пресконференції повідомив заступник Голови - начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе, інформує Управління комунікації Націонавльної поліції України.

"Наразі ми вже маємо результати судово-медичної експертизи, яка проводилася у Києві. Судмедексперт встановив, що смерть дитини настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа, обличчя та ушкодженням головного мозку. Що ключове: на тілі загиблого немає ушкоджень, які заподіяні руками чи ногами, чи травм від ударів сторонніми предметами. Також немає ушкоджень, які могли б виникнути при вертикальному притисканні потяга. Відтак версія, що підлітка збив поїзд, повністю спростована", - заявив Цуцкірідзе.

За його словами, при розтині печінки та нирок загиблого було виявлено 0,74 проміле алкоголю, а в крові - кофеїн. Пізніше буде з’ясовуватись, яким чином ця речовина потрапила в організм: внаслідок споживання кави чи енергетичних напоїв. Крім того, одна із судових експертиз спростовує інформацію, що під нігтями хлопця знайдено епітелій та ДНК іншої особи.

"Слідство активно співпрацює з родиною загиблого та її адвокатом. Всю інформацію, яку надають нам офіційним шляхом, поліцейські уважно перевіряють. Також у провадженні заплановане проведення ще декількох експертиз, зокрема комплексної та комісійної судово-медичної, медико-криміналістичної та медико-психолого-психіатричної експертиз. Також ми чекаємо від родичів загиблого домашній комп’ютер хлопчика - ця техніка нам потрібна для проведення відповідних слідчих дій", - сказав Цуцкірідзе.

За оприлюдненою на пресконференції інформацією, в ході розслідування справи загалом було проведено 21 огляд місця події та за їх результатами призначено 37 судових експертиз. Додатково за час слідства проведено 7 відтворень події на місці виявлення тіла загиблого, а також допитано майже 460 осіб.

Як відомо, тіло 14-річного Дениса Чаленка знайшли 29 жовтня увечері на залізничній колії у Прилуках. За першою версією поліції, його збив потяг. Батьки з цим не погодилися й стали вимагати справедливого розслідування. Їх активно підтримують жителі Прилук, які регулярно виходять на мітинги під місцевий відділ поліції. Нещодавно, після повідомлення про виявлення під нігтями хлопця епітелію чужої шкіри, справу про його загибель перекваліфікували на умисне вбивство.

Розслідуванням кримінального провадження за фактом смерті дитини займається Головне слідче управління Нацполіції. Процесуальне керівництво доручене групі прокурорів із числа працівників Генпрокуратури України.