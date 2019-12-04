Зміна місця голосування онлайн збільшить участь у виборах – “Група впливу”

Можливість виборця змінити місце голосування в режимі онлайн значно збільшить рівень участі в загальнодержавних виборах.

Так прокоментувала кореспондентові Укрінформу виконавчий директор ГО «Громадський холдинг «Група впливу» Тетяна Дурнєва затвердження Центральною виборчою комісією 2 грудня Порядку тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси.

«Відтепер виборці зможуть змінити місце голосування в режимі онлайн. І загалом хочеться подякувати Центральній виборчій комісії та Державному реєстру виборців за увагу до проблем, з якими стикаються виборці на шляху до виборчих скриньок, що в майбутньому збільшить рівень участі у виборах», - сказала Дурнєва.

Вона пояснила, що під час президентської та парламентської виборчих кампаній 2019 року до Громадського холдингу «Група впливу», який захищає права внутрішньо переміщених осіб, надходило чимало звернень від виборців, які не могли дістати доступ до виборів. Здебільшого, проблеми виникали у громадян, які не мають зареєстрованого місця проживання. За даними Державного реєстру виборців, станом на 30 листопада таких громадян більше 1 мільйона. Зокрема, з такими проблеми стикалися студенти, які переїхали з тимчасово окупованих територій та після завершення навчання знялися з реєстрації в гуртожитку. Вони вибувають з Реєстру виборців та не мають виборчої адреси, тому що повернути «донецьку» прописку неможливо.

Дурнєва повідомила, що до них також зверталися переселенці з інвалідністю, яким для зміни місця голосування потрібно було особисто подавати заяви у відділ ведення Державного реєстру виборців, що було складно. Тепер же маломобільні люди можуть подати заяву через уповноважену особу за довіреністю або онлайн. Крім того, подання заяви про зміну місця голосування через електронний сервіс на сайті ЦВК з використанням електронного підпису дозволить зменшити черги в відділах ведення Державного реєстру виборців.

«Ще одна позитивна зміна, про яку просили громадські організації - можливість подати заяву про зміну місця голосування одразу на два тури виборів. Ті, хто двічі проходив цю процедуру під час виборів Президента у 2019 році, оцінять таку новацію», - додала керівник ГХ «Група впливу».

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 2 грудня затвердила Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси.