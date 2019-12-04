На Житомирщині під час руху загорівся автобус із пасажирами
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Укрінформ
На Житомирщині вранці під час руху загорівся рейсовий автобус, в якому перебувало 13 пасажирів.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в Управлінні ДСНС України у Житомирській області.
«4 грудня о 07:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання рейсового автобуса «Мерседес», що рухався за маршрутом Миропіль-Житомир. Подія трапилася на 70-му км автодороги Бердичів-Острог, поблизу с. Булдичів Романівського району», - розповіли в УДСНС.
За інформацією рятувальників, на момент займання в транспортному засобі перебувало 13 пасажирів, ніхто з них не постраждав.
Як зазначається, до приїзду рятувальників водій намагався самотужки загасити полум'я, використавши 3 вогнегасники, але погасити займання йому не вдалося.
Повідомляється, що вогонь знищив салон та моторний відсік автобуса.