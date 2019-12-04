На Прикарпатті за рівнем доходів лідирує Ямницька ОТГ

В Івано-Франківській області серед 30 ОТГ Ямницька об’єднана громада отримує найбільше доходів загального фонду (без трансферів). У розрахунку на одного мешканця в цій ОТГ припадає 8 832,6 грн.

Про це повідомляє Івано-Франківська облдержадміністрація.

«… за підсумками січня-вересня цього року, середній показник доходів загального фонду (без трансфертів) на одного мешканця по 30-ти ОТГ нашої області склав 1 646,8 грн. Найбільше доходів у розрахунку на 1-го мешканця отримано в Ямницькій ОТГ – 8 832,6 грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найменший показник доходів загального фонду на одного мешканця зафіксовано у Космацькій ОТГ – 578 грн.

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В Івано-Франківській області 28 ОТГ отримують з державного бюджету базову дотацію, 1 ОТГ - перераховує реверсну дотацію. Найвищий рівень дотаційності у Космацькій громаді, де обсяг базової дотації у загальній сумі доходів становить 60,4%.

Щодо утримання апарату управління у доходах загального фонду, то майже в усіх ОТГ Прикарпаття цей показник становить 46,7%, тоді як у Ямницькій ОТГ – 11,8 %. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду в середньому по всіх ОТГ області становить 79,6%.

Відомо, що аналітичні показники, які характеризують виконання бюджетів в ОТГ, підготували експерти Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International. Загалом вони провели характеристику 806 ОТГ в Україні.

У Ямницький ОТГ бюджетоутворюючим підприємством є ПрАт «Івано-Франківськцемент», де працюють понад 2 тисячі людей.

В Івано-Франківській області діють 30 ОТГ.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото з відкритих джерел