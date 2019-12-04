Снігопад на Прикарпатті: дорожники розчистили головні автошляхи
- Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області.
«4 грудня на 8.00 ранку проїзд дорогами державного значення Івано-Франківської області забезпечений. Підприємства, що відповідають за їх експлуатаційне утримання, перебували здебільшого в черговому режимі. Під вечір почався снігопад у високогірних районах. Для ліквідації слизькості, зокрема на перевалах, були задіяні працівники і техніка філій «Верховинська ДЕД», «Коломийська ДЕД» та «Долинська ДЕД» ДП «Івано-Франківський облавтодор». Загалом на всіх дорогах державного значення Івано-Франківщини за добу задіяно 46 одиниць техніки, використано 60 т солі та 289 т піщано-сольової суміші», - повідомляє Служба автомобільних доріг області.
За прогнозами синоптиків, 5 грудня на Прикарпатті очікують посилення морозів, без істотних опадів.
Відомо, що 2 грудня через погіршення погодних умов в Івано-Франківській області зафіксували 24 ДТП.