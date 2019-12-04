Снігопад на Прикарпатті: дорожники розчистили головні автошляхи

В Івано-Франківській області після снігопадів проїзд дорогами державного значення забезпечений. Для їх розчищення використали 60 т солі і майже 300 т піщано-сольової суміші.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

«4 грудня на 8.00 ранку проїзд дорогами державного значення Івано-Франківської області забезпечений. Підприємства, що відповідають за їх експлуатаційне утримання, перебували здебільшого в черговому режимі. Під вечір почався снігопад у високогірних районах. Для ліквідації слизькості, зокрема на перевалах, були задіяні працівники і техніка філій «Верховинська ДЕД», «Коломийська ДЕД» та «Долинська ДЕД» ДП «Івано-Франківський облавтодор». Загалом на всіх дорогах державного значення Івано-Франківщини за добу задіяно 46 одиниць техніки, використано 60 т солі та 289 т піщано-сольової суміші», - повідомляє Служба автомобільних доріг області.

За прогнозами синоптиків, 5 грудня на Прикарпатті очікують посилення морозів, без істотних опадів.

Водіїв просять не перевищувати швидкість руху транспорту та бути обережними при маневрах.

Відомо, що 2 грудня через погіршення погодних умов в Івано-Франківській області зафіксували 24 ДТП.