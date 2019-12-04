В Україні у середу хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця

В Україні у середу, 4 грудня, хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах країни подекуди ожеледиця.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 4 грудня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.

У столичному регіоні 4 грудня хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вдень близько 0°, по області - від 3° морозу до 2° тепла.