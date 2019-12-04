У Маріуполі відкрився Центр розвитку дітей, молоді та педагогів "Генерація UA", покликаний надавати дітям і дорослим соціально-психологічну допомогу в різних сферах.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"У Маріуполі відкрився перший Центр розвитку дітей, молоді та педагогів "Генерація UA" по вул. Казанцева, 27а. Подібних установ в Україні всього п'ять. Його мета - соціально-психологічна допомога дітям і дорослим в освітній, психологічній та матеріальній сферах", - ідеться у повідомленні.

У Маріуполі відкрився Центр розвитку "Генерація UA". Фото: mariupolrada.gov.ua

Зазначено, що відкриття центру стало можливим завдяки проєкту "Генерація UA", який реалізується в рамках програми "Сприяння міжсекторного партнерства з метою захисту інтересів дітей" з ініціативи Дитячого фонду Німеччини та Міжнародного благодійного фонду "Жовто-Блакитні Крила". Для реалізації проєкту інвестовано кошти федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини, а також бюджету міста.

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За кошти міського бюджету в приміщенні був проведений ремонт. А за підтримки міжнародних партнерів закуплено меблі й устаткування.

"Центр стане справжнім творчим простором. Тут будуть проходити рукодільні майстер-класи та освітні тренінги. Мета його роботи - залучати дітей в студії професійної орієнтації та навчати їх практичних навичок. Також тут кожен бажаючий зможе отримати психосоціальну підтримку", - наголошують у міськраді.