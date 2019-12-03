Кандидати на керівні посади у Херсонській ОДА проходитимуть через поліграф

У Херсонській ОДА, де триває процес зміни структури та оголошено конкурси на посади керівників управлінь та служб, встановили детектор брехні, через який проходитимуть кандидати на керівні посади.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу розповів керівник апарату ОДА Володимир Клюцевський.

«Так, справді встановили поліграф і вже проводяться дослідження кандидатів на посади», - зазначив Клюцевський.

За його словами, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв декларував, що нові призначення в облдержадміністрації, проводитимуться виключно на підставі конкурсного відбору і за результатами проходження кандидатами дослідження на поліграфі (за їх письмовою добровільною згодою).

Таким чином вже з 2 грудня, відповідно до угоди, укладеної ОДА з київськими фахівцями, що мають відповідні ліцензії, проводяться дослідження на поліграфі.

Як повідомляв Укрінформ, Херсонщина стала пілотним регіоном, де почали набирати на посади заступників голови ОДА та голів РДА через проєкт LIFT. Про старт проєкту заявив 13 липня під час свого представлення голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв. Наразі два заступники голови ОДА були призначені через LIFT і, відповідно, пройшли через поліграф. Так само призначають керівників РДА.