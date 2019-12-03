Негода на Прикарпатті: понад 20 ДТП за добу

В Івано-Франківській області через погіршення погодних умов за минулу добу зареєстрували 24 ДТП, потерпілих немає.

Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області.

«В Івано-Франківській області за минулу добу зареєстровано 24 ДТП. Здебільшого аварії траплялися через погодні умови на дорогах, незмінені шини на зимові і через порушення ПДР. На щастя, аварії без потерпілих», - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці рекомендують не виїжджати без необхідності на власному автотранспорті, стежити за дорожнім станом та бути максимально уважними при будь-якій його зміні.

За інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, найгарячішою для дорожників була робота минулого вечора.

«Для боротьби з ожеледицею протягом доби задіяно 61 одиниця техніки, 86 працівників, використано 195 т солі та 374 т піщано-сольової суміші», - зазначили дорожники.

2 грудня в Івано-Франківській області та в обласному центрі ускладнилися погодні умови: від мокрого снігу на дорогах утворилась ожеледь, особливо в гірських районах.

3 грудня проїзд дорогами державного значення Івано-Франківської області забезпечений. Підприємства, що відповідають за їх експлуатаційне утримання, працюють цілодобово.

Фото: Поліція Івано-Франківщини