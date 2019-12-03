Харківський офіс ОПЗЖ облили фарбою та примотали до дверей гранату

У Харкові невідомі облили фарбою фасад офісу "ОПЗЖ "у Київскому районі міста, де розміщена приймальня, та примотали до дверей гранату: поліція провела перевірку.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Близько 09:15 до поліції надійшло повідомлення про те, що до ручки вхідних дверей приймальні народного депутата України примотаний предмет, схожий на гранату. Окрім того, невідомі облили зовнішні елементи фасаду будівлі та пошкодили табличку приймальні", - йдеться у повідомленні.

За вказаною у повідомленні адресою виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу поліції. На місці поліцейські виявили учбову гранату (муляж) зі слідами іржі та механічними пошкодженнями із запалом до неї.

Речові докази вилучені. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв та повідомлень Київського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за КК України.

Як уточнив на зустрічі з журналістами заступник голови обласної організації "ОПЗЖ" Василь Россихин, це вже десята провокація за останні 3 місяці та 4-та за тиждень.

За його словами, результати перевірки поліції очікуються.

Фото: ua.korrespondent.net