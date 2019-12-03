Миколаївська облрада знову не зібралася через відсутність кворуму

Сесія Миколаївської обласної ради знову не відбулася через відсутність кворуму – на засідання не з'явилися депутати так званої «групи Стадніка».

Це з'ясувалося під час спроби розпочати сесію у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сесія Миколаївської обласної ради наразі неправомірна через відсутність кворуму – на засідання не з’явилися депутати «групи Стадніка». Очевидно, їм була дана така вказівка. Хоча вчора на засіданні президії обласної ради ми погодили порядок денний, у якому вирішили виключити усі кадрові питання, а розглядати лише питання бюджету та інші, які необхідні для життєдіяльності області», - сказала голова облради Вікторія Москаленко.

Депутати обмінялися думками, закликали один одного об’єднатися заради вирішення нагальних питань області. Але до конкретних рішень так і не дійшло.

Як уже повідомляв Укрінформ, 28 листопада у Миколаєві депутати зламали двері у сесійній залі обласної ради і винесли звідти кабінку для голосування. Раніше голова Миколаївської обласної ради заявила, що проти неї відбуваються незаконні дії, спрямовані на відсторонення її від посади. Частина депутатів з так званої «групи Стадніка» (голови ОДА – ред.) вирішили проводити сесію без її участі, щоб розглянути питання зняття її з посади.

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У свою чергу, активісти, серед яких відомі у Миколаєві волонтери та учасники АТО, фактично зірвали проведення сесії напередодні, 26 листопада, вимагаючи не розглядати питання зняття з посади голови облради Вікторії Москаленко. Вони також зустрілися з головою облдержадміністрації Олександром Стадніком і вимагали у нього припинити тиснути на депутатів, щоб ті проголосували за зняття Москаленко з посади. Адже в останні дні низка депутатів публічно заявляли, що на них з боку ОДА у цьому питанні чиниться тиск.

29 листопада частина депутатів зібралася на закрите засідання в одному з приміщень ОДА, де намагалася розглянути питання відставки Москаленко. До них кілька разів заходив Стаднік та його заступник, проте ні представників громадськості, ні ЗМІ туди не пустили. На місце була викликана поліція, але та нічим не допомогла, а лише прийняла заяву від активістів про те, що невідомі люди перешкоджають їм зайти до зали, де засідають депутати.

Голова ОДА також відмовився коментувати свою присутність серед депутатів і порадив журналістам «не заважати йому працювати».

Наступна сесія облради була запланована на 3 грудня. Але знову була проігнорована частиною депутатів.