У Вінниці почалася виставка фото молоді з інвалідністю "Я і місто"

У Вінниці 3 грудня розпочалася виставка світлин молоді з інвалідністю «Я і місто».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила член оргкомітету виставки – комунікаційний менеджер ГО «Соціальна хата рівних можливостей» Даніель Янкова.

«Ми вирішили презентувати цю експозицію до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Наша команда організувала проєкт, щоб розповісти історії людей з інвалідністю та тих, хто підтримує сферу інклюзії. Це фотоісторії людей, небайдужих до тематики рівності та дружби, тих, хто прагне, щоб наше місто було доступним кожному», - повідомила Янкова.

За її словами, участь у проєкті взяли 50 молодих людей з інвалідністю з різних куточків області. Вони стали моделями трьох фотосесій від фотографа з інвалідністю – 28-річної жительки м. Бар Віолети Панасюк.

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Світлини, представлені на виставці, – це фотоісторії 50 молодих людей з інвалідністю, які переймаються питаннями рівності та вболівають за впровадження інклюзії в усі сфери життя. Аби експозиція була доступною для усіх, окрім традиційних світлин вона дубльована в інтерактивному форматі, забезпечена аудіосупроводом: у записі лунатимуть описи зовнішності фотомоделей-учасників проєкту та їхні життєві історії.

Експонуватиметься виставка «Я і місто» упродовж двох тижнів у Вінниці в Молодіжному центрі «Квадрат».