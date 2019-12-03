У музеї Харкова, де взимку рятували від потопу картини, ремонт так і не почали

Харківському художньому музею, де минулої зими через дірявий дах вода мало не знищила унікальні полотна, цього року також може загрожувати потоп.

Капітальний ремонт у будівлі так і не розпочали, бо за літо та осінь чиновники не погодили проєкт, розповіла кореспондентові Укрінформу директор музею Валентина Мизгіна.

«У вересні була впевнена, що все буде нормально, погодять… Аби врятувати об’єкт потрібно мінімум півтора року, щоб пройти всі кола пекла по документації. Проєкт ремонту даху мало затвердити управління архітектури та містобудування Харківської ОДА, потім, оскільки сама будівля – це пам’ятка архітектури, треба було отримати згоду комісії при управлінні культури. Отримали. А далі - отримати експертизу всього проєкту і кошторисної документації. Експертиза написана, але не отримана, бо ми її ще не проплатили. Проплатити не можемо, бо немає погодження з казначейством - і таке інше… Всі ці етапи треба пройти. Сподіваюся, цього тижня все це завершиться», - пояснює Мизгіна.

Проєкт реконструкції даху вартістю 8 мільйонів гривень розробили вже давно. Він, зокрема, передбачає обладнання системи сніготанення та антизледеніння. Частину суми на ремонт - 3 мільйони – вже виділили з обласного бюджету.

Та з огляду на бюрократію працівники музею змушені підстраховуватися – чим могли полатали дірявий дах, однак, зізнаються, в зиму йдуть з острахом.

«Дощі, які недавно були, не дали течі, але зимувати страшно, чесно кажу. Починати ремонт взимку складно, але ж є сучасні методи, можливості, накриття… А не робити його просто не можна», - бідкається Мизгіна.

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Дах музею потребує не просто доброго ремонту, а саме реконструкції. У 1950-х роках до нього зробили з порушеннями прибудову - схил даху старої будівлі та галереї мають різний кут нахилу. Тож дах у музеї підтікав давно, але такого лиха, як під час відлиги наприкінці січня – на початку лютого цього року музейники ще не бачили. Крижана вода буквально полилася у приміщення. Співробітники музею кинулися рятувати картини, ховаючи їх у сховища, вичерпували відрами воду, цілодобово чергували в виставкових залах.

Під загрозою опинилася одна з перлин колекції музею - картина Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Це другий варіант знаменитого полотна, написаний у 1889-1893 рр., цю роботу передали харківському музею з Третьяковської галереї в 1932 році.

Будівля Харківського художнього музею (вул. Жон Мироносиць, 11), зведена за проєктом видатного українського архітектора Олексія Бекетова, є місцевими пам'ятником історії та культури.

Фото: Музеї Харківщини