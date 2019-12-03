Посадовці у Черкасах ремонтом вулиць зашкодили державі на 1,5 мільйона - СБУ

Через зловживання двох посадовців Черкаської міської ради державі завдано збитків більш як на 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що керівник та заступник фінансового відділу одного з департаментів міськради уклали угоду з будівельною компанією на ремонт 17 вулиць Черкас загальною вартістю майже 19 мільйонів гривень. Після завершення більшої частини робіт комерсантам було перераховано 12,5 мільйона гривень. Однак під час перевірки правоохоронці встановили, що кошти були переведені чотирьом підконтрольним ділкам комерційним структурам. Потім гроші були конвертовані у готівку, а комерсанти у такий спосіб уникнули сплати податків”, - йдеться у повідомленні.

За оцінками експертів, через реалізацію цієї оборудки державному та міському бюджету було завдано збитків більш ніж на 1,5 мільйона гривень.

Під час обшуків у службових кабінетах посадовців вилучено первинну бухгалтерію, фінансову та платіжну документацію, яка доводить факт оборудки.

Двом чиновникам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.