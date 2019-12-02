У Харківському художньому музеї аудіогід провів екскурсію для дітей з порушеннями зору

Інклюзивну діджитал екскурсію для дітей з особливостями розвитку презентовано у Харківському художньому музеї до Міжнародного дня людей з інвалідністю.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, організатори екскурсії - працівники музею та волонтери організації “Громадська альтернатива”.

Екскурсантами стали близько двох десятків підлітків: це учні середніх класів з порушенням зору з обласного спецкомплексу ім. Короленка та діти з порушенням слуху з міської гімназії “Очаг”. Вони не тільки слухали записи аудіогіда та читали тексти до картин та скульптур, але мали можливість оцінити деякі експонати ще й на дотик.

У Харківському художньому музеї протестували новий аудіо-гід для слабозорих людей / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Мета події - показати, що попит на інклюзивне культурне дозвілля існує, а громадські активісти та працівники культури мають інструменти та натхнення їх застосовувати. Для музею це вже другий інклюзивний аудіогід. Перший з'явився рік тому завдяки благодійним внескам земляків та розповів про 9 найвідоміших експонатів музею, серед яких картина Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові".

Зараз мистецтвознавці разом с тіфлофахівцями та волонтерами підготували для аудіогіда опис одразу 10 експонатів у відділі, де представлено картини та скульптурні роботи Західної Європи, починаючи з італійських майстрів кінця 15 століття", - зазначила на відкритті екскурсії завідувачка науково-просвітницького відділу музею Ірина Сідельова.

За її словами, ще до випуску аудіоекскурсії проведено численні тестування та перевірки аудіогіда: "Працівники музею пройшли цикл тренінгів з основ інклюзії та по взаємодії з різними групами людей з інвалідністю за участі фахівців з кола незрячих".

"Протягом пів години текст, який читає актор Харківського академічного українського драматичного театру ім. Шевченка Микола Мох - до речі, текст записаний не тільки українською, але й німецькою, англійською та французькою мовами - можна безкоштовно прослухати з власного смартфона у додатку IZI Travel. Аудіогід універсальний, тобто його цікаво використовувати усім охочим відвідувачам", - додала Сідельова.

Подібні діджитал екскурсії, стало відомо, почали діяти в меморіальному музеї Григорія Сковороди, що у Золочівському районі Харківської області, та у сільському Пархомівському музеї у Краснокутському районі.

Як повідомляв Укрінформ, з 23 по 28 вересня у Харкові вчетверте за ініціативи організації “Громадська альтернатива” відбувся фестиваль "ІнклюзіОН" за темою “Дозвілля дозволене”. Програма передбачала три напрями: просвіта з теми інклюзії, доступна культура та інноваційний напрям: інклюзія в музеях. Фестиваль та створення аудіогіда відбувається за підтримки Українського культурного фонду.