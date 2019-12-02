В Україні вже працюють понад 800 центрів адмінпослуг

В Україні діють 806 Центрів надання адміністративних послуг, 176 з яких працюють в ОТГ.

Про це розповіла міністр розвитку громад та територій Альона Бабак під час урочистого заходу до Дня місцевого самоврядування у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Особлива увага приділяється до формування спроможної мережі Центрів надання адміністративних послуг громадам. Уже 806 ЦНАПів діють по всій Україні, з них — 176 працюють в об’єднаних територіальних громадах”, - зазначила Бабак.

Міністр також інформувала, що на сьогодні створено 1004 об’єднані територіальні громади.

“На сьогодні створено 1004 об’єднані територіальні громади, переважна більшість з яких демонструє прекрасні результати розвитку та рівня надання послуг своїм жителям. Ще в цьому році ми очікуємо вибори ще у 92 громадах, а це значить, що позитивна динаміка продовжується”, - сказала Бабак.

Вона також зауважила, що порівняно з 2014 роком державна фінансова підтримка регіонального розвитку зросла в 41,5 раза і становить наразі 33,8 млрд грн.