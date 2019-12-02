У ВР опрацювали низку законопроєктів, необхідних для завершення децентралізації - Стефанчук

У Верховній Раді опрацьована низка законопроєктів, які мають завершити процес децентралізації в Україні.

Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час урочистостей до Дня місцевого самоврядування у стінах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні у Верховній Раді України опрацьована ціла низка законів, які, на моє глибоке переконання, дадуть можливість завершити питання, пов'язані з децентралізацією. Це зміни до Конституції України, яких потребують сьогодні для початку всіх справ, пов'язаних з завершенням децентралізації", - зазначив Стефанчук.

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За словами першого віцеспікера, це низка законодавчих актів, які, зокрема, закріплять статус територіальних громад, особливо щодо фінансування.

Стефанчук додав, що Верховна Рада відкрита для співпраці щодо розробки законодавства у сфері місцевого самоврядування.