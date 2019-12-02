ДБР оголосило підозру керівникам міграційної служби Одещини

Співробітники Державного бюро розслідувань підозрюють у розкраданні близько мільйона гривень бюджетних коштів начальника та першого заступника начальника Головного управління Державної міграційної служби (ДМС) в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Досудовим розслідуванням встановлено: посадовці ДМС, перебуваючи у змові з підприємцями, внесли завідомо неправдиві відомості до актів прийняття виконаних будівельних робіт, проведених у своїх службових приміщеннях. На підставі підроблених актів держказначейство переказало на рахунки підрядників 898,7 тисячі гривень бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "слідчі ДБР також повідомили про підозру суб’єктам підприємницької діяльності – учасникам "схеми".

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області.