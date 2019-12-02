Консульство Австрії у Чернівцях призупинило роботу

Почесне консульство Австрії у Чернівцях призупинило діяльність у зв’язку з переходом почесного консула Сергія Осачука на посаду голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це Осачук сказав під час свого першого брифінгу в якості голови ОДА, який він провів на сходах перед будівлею адміністрації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Почесне консульство Австрії у Чернівцях ще минулого тижня припинило свою діяльність у зв'язку із несумісністю моєї роботи. Ще перед представленням, його діяльність була призупинена, а мої повноваження складені. На даний час консульство де-юре не існує ", – сказав Осачук.

На уточнювальне запитання журналістів, чи буде згодом відновлена робота консульства, голова ОДА зазначив, що "це – рішення Австрійської республіки".

"Якщо вони знайдуть кандидата, то, звичайно, хотілося би, щоб такий осередок і надалі працював, і ми збільшували кількість почесних консульств і дипломатичних представництв у нашій області", - додав він.

Під час брифінгу голова Чернівецької ОДА також сказав, що уже визначився із двома своїми заступниками - це місцева громадська активістка, голова ГО "Пацієнти Буковини" Наталія Гусак та позафракційний депутат Чернівецької міської ради, який балотувався від партії "Самопоміч" Богдан Ковалюк.

Наразі вони призначені радниками голови ОДА, але Осачук сподівається до кінця грудня завершити усі формальні процедури та призначити їх своїми заступниками.

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Також голова Чернівецької ОДА зауважив, що з Офісу Президента не втручаються в кадрову політику в області. "Я запевняю вас, що з Офісу Президента України звучить одне: ми вам не даємо жодних вказівок щодо кадрового забезпечення і формування вашої команди. Це повністю зона вашої відповідальності. Ви самі формуєте власну команду, але ви і самі потім за це все відповідаєте", - сказав Осачук.

Як повідомляв Укрінформ Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 22 листопада 2019 року призначив Сергія Осачука головою місцевої ОДА.