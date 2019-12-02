В Україну знову йде потепління

У вівторок, 3 грудня, в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах - ожеледиця, однак з другої половини тижня прийде потепління.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Зима вже розминається. По заходу та півночі України зараз літає і підсипає сніг й мокрий сніг. Цей сніговий масив рухається у східному напрямку, тому впродовж понеділка та вівторка практично всі наші області поступово опиняться під зимовим керівництвом. 3 грудня в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах - казнащо, тобто, ожеледиця та малопрохідні тротуари. Тому пішоходам варто подбати про відповідне взуття, а водіям - про словник ненормативної лексики", - зазначила вона.

За словами Діденко, найскладнішою передбачається ситуація найближчої ночі, опади можуть бути навіть сильними.

Читайте також: Карпати засипало снігом

"Східна частина України вночі ще побуде поза цими процесами, проте під ранок та завтра вдень східні області також опиняться серед зимової погоди: мокрий сніг, сніг та ожеледиця. Вдень у вівторок у центральній частині України опади припиняться. На заході та півночі очікуються завтра в денні години невеликий сніг та мокрий сніг. На Півдні України дощ та місцями мокрий сніг випадатимуть переважно найближчої ночі та завтра вранці. У вівторок протягом дня опади у південній частині припиняться, проте на Запоріжжі негода ще затримається", - зазначила вона.

Синоптик також уточнила, що через поривчастий, до сильного, північно-західний вітер відчуття холоду посилиться.

Щодо температури повітря, то вночі в Україні очікується 0-5 градусів морозу, завтра вдень від 2 морозу до 2 тепла, на півдні до +4+6 градусів.

У Києві сьогодні ввечері та найближчої ночі очікується сніг, мокрий сніг, рвучкий північно-західний вітер, на дорогах ожеледиця, додала Діденко. Завтра вдень у столиці очікується невеликий сніг. Температура повітря вночі -2-4 градуси, вдень 3 грудня близько нуля.

"Вже із середи опади в Україні припиняться, а з другої половини тижня очікується потепління. А поки що чекаємо на зимовий дебют і стежимо уважно за свіжими прогнозами погоди", - підсумувала синоптик.