ГПУ прийшла з обшуком в одеський аеропорт
Про це інформує пресслужба відомства.
Генеральна прокуратура провела обшук у кримінальних провадженнях за фактами заволодіння коштами КП «Міжнародний аеропорт Одеса»
“Процесуальні дії було проведено в межах кримінального провадження за фактами заволодіння коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах службовими особами підрядних організації за договорами проведення ремонтних робіт на території аеропорту”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обшуки провели співробітники Головного контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки на території аеропорту, а також в офісах підприємств-підрядників одеського аеропорту.
Слідство вважає, що підрядники з ремонтну, діючи через схему завищення обсягів та вартості виконаних робіт, незаконно заволоділи грошима комунального підприємства на суму понад 11 млн грн.
Під час обшуків на території авіапідприємства та в офісних приміщеннях фігурантів справи правоохоронці вилучили печатки, документацію та електронні носії, що містять інформацію про проведені незаконні фінансово-господарські операції.
Також було вилучено оригінали договорів, актів прийому виконаних робіт та інших документів щодо проведених господарсько-фінансових операції.