ГПУ прийшла з обшуком в одеський аеропорт

Генпрокуратура провела обшуки у КП «Міжнародний аеропорт Одеса» у справі за фактом заволодіння коштами.

Про це інформує пресслужба відомства.

Генеральна прокуратура провела обшук у кримінальних провадженнях за фактами заволодіння коштами КП «Міжнародний аеропорт Одеса»

“Процесуальні дії було проведено в межах кримінального провадження за фактами заволодіння коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах службовими особами підрядних організації за договорами проведення ремонтних робіт на території аеропорту”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обшуки провели співробітники Головного контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки на території аеропорту, а також в офісах підприємств-підрядників одеського аеропорту.

Слідство вважає, що підрядники з ремонтну, діючи через схему завищення обсягів та вартості виконаних робіт, незаконно заволоділи грошима комунального підприємства на суму понад 11 млн грн.

Під час обшуків на території авіапідприємства та в офісних приміщеннях фігурантів справи правоохоронці вилучили печатки, документацію та електронні носії, що містять інформацію про проведені незаконні фінансово-господарські операції.

Також було вилучено оригінали договорів, актів прийому виконаних робіт та інших документів щодо проведених господарсько-фінансових операції.