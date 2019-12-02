ДБР взялося за незаконну закупівлю миколаївськими чиновниками е-підручників

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у Миколаєві, розслідують факт незаконної закупівлі посадовцями Миколаївської ОДА послуги з доступу до е-підручників в однієї з приватних компаній на суму 15 мільйонів.

Про це повідомили у пресслужбі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві .

«Слідчі теруправління ДБР здійснюють досудове розслідування за фактом закупівлі послуг з доступу до електронних підручників посадовцями департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації та комунальним закладом «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської ОДА», - йдеться у повідомленні.

Там, зокрема, зазначається, що рішеннями Миколаївської обласної ради було виділено кошти для забезпечення доступу учнів до використання електронних навчальних підручників та посібників на 2018-2019 роки. Посадовці через тендерні процедури закупили послуги з доступу до електронних підручників в однієї з приватних компаній на суму 15 мільйонів гривень.

При цьому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними). Відтак, закуплені посадовцями електронні підручники та посібники є безоплатно доступними в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Наразі проведено обшуки на території Одеської та Миколаївської областей за місцями розташування розпорядників бюджетних коштів, а також за місцями розташування компаній, у яких закуповувались послуги з доступу до електронних підручників.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Миколаївської області, оперативний супровід – управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Подія класифікується як заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України).