На Житомирщині зупинили снігоприбиральний КрАЗ із п’яним водієм

На трасі Житомир – Могилів-Подільський патрульні зупинили снігоприбиральний автомобіль через порушення правил руху. За кермом перебував водій з ознаками сп'яніння.

Про це інформує патрульна поліція Житомирської області у Facebook.

«1 грудня, близько 22.00, на 190-му кілометрі автомобільної дороги Житомир — Могилів-Подільський за порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупинили снігоприбиральний автомобіль КрАЗ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час спілкування з водієм патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.

Однак у присутності свідків чоловік відмовився проходити перевірку на стан сп'яніння.

На водія оформили протокол за статтею 130 КУпАП та вилучили водійське посвідчення.

Фото: Патрульна поліція Житомирської області