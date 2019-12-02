Легковик протаранив маршрутку з людьми на Одещині: є постраждалі

У селищі Олександрівка, що в Овідіопольському районі Одещини, маршрутка зіткнулася з легковиком Hyundai Sonata.

На щастя, в результаті ДТП ніхто не загинув, повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Згідно із повідомленням, автобус їхав з Одеси до Чорноморська. Легковик рухався у зустрічному напрямку. Керувала машиною жінка. Причиною зіткнення стало те, що вона не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу.

"Внаслідок зіткнення з маршрутним таксі були травмовані восьмеро людей. Їм надано медичну допомогу", - наголосили в поліції.

Наразі деталі та обставини автопригоди встановлюються.

Як раніше повідомляло агентство, на Одещині поліціянт, який перебував поза службою, на смерть збив чоловіка.