У Миколаєві знову напали на журналіста Влащенка

У Миколаєві скоїли напад на журналіста одного із місцевих інтернет-видань.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Миколаївській області .

«30 листопада близько 22:40 до Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від кореспондента одного із місцевих видань про те, що біля будинку по вул. Садовій невідомий бризнув йому в очі невідомою речовиною та завдав кількох ударів в обличчя, після чого втік. Правоохоронці встановлюють нападника», - йдеться у повідомленні.

На місце події прибули правоохоронці, а також медики, які після огляду госпіталізували постраждалого.

Попередньо, слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 КК України «Умисне легке тілесне ушкодження», санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до виправних робіт на строк до одного року.

Тривають першочергові слідчі дії та вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до вчинення злочину.

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Встановлюються всі обставини та мотиви злочину.

Варто зауважити, що йдеться про Олександра Влащенка і це вже не перший напад на цього журналіста. В 2012 році він також вночі став жертвою кримінальних злочинців і навіть отримав поранення з пневматичної зброї. Нападників знайшли і засудили на великі терміни ув'язнення.