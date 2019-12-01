На Одещині поліціянт на смерть збив пішохода

На Одещині поліціянт, який перебував поза службою, на смерть збив чоловіка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Поблизу села Саф’яни на автодорозі «Ізмаїл-Одеса» під колесами автомобіля «ВАЗ» загинув чоловік... Аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги: автомобіль рухався у напрямку Одеси, а чоловік переходив дорогу у невстановленому місці з велосипедом у руках. Внаслідок аварії пішохід, особа якого наразі встановлюється, отримав тілесні ушкодження та помер у кареті "швидкої"", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за кермом автомобіля був працівник поліції, який перебував поза службою. Він пройшов медичний огляд, ознак сп'яніння не виявлено, зауважили у поліції.

Обставини та механізм ДТП встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Інформацію про ДТП передано співробітникам Державного бюро розслідувань.