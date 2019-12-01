На Львівщині поліціянти розслідують обставини смерті одинадцятирічної дівчинки

На Львівщині правоохоронці розслідують обставини смерті одинадцятирічної дівчинки. Ймовірною причиною смерті дитини є отруєння чадним газом.

Про це повідомляє Поліція Львівської області.

"У Миколаївське відділення поліції 29 листопада близько 19.20 надійшло повідомлення від медиків про те, що в одному з будинків у селищі Розділ під час купання у ванні померла одинадцятирічна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

"Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Для нагріву води використовувалась газова колонка", - зазначили у поліції.

Проводиться досудове розслідування. Серед інших причин смерті слідчі розглядають, зокрема, отруєння чадним газом.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.