Шахтарі Добропілля звернулись до влади країни через імпорт електроенергії з РФ

Шахтарі Добропілля направили листи до керівництва країни з проханням вжити заходів щодо захисту енергетичної безпеки України у зв’язку зі зростанням імпорту електричної енергії з Російської Федерації та Білорусі.

Про це повідомила Профспілка працівників вугільної промисловості України з посиланням на матеріали Добропільської територіальної організації Профспілки.

«Добропільська територіальна організація Укрвуглепрофспілки у зв'язку з критичною ситуацією, яка склалася на вугледобувних підприємствах через імпорт електричної енергії , направила листи до Президента України, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради України», - йдеться у повідомленні.

У зверненні, зокрема, зазначається, що «робітники вугільних підприємств Добропільщини (м.Добропілля, м.Білицьке, м. Білозерське, сел. Водяне, сел. Новодонецьке та ін.) вкрай стурбовані ситуацією, що склалася на ринку електроенергетики - зростання імпорту електричної енергії з Російської Федерації та Білорусі може призвести до зупинки шахт, що в свою чергу знищить вугільну галузь України».

Шахтарі пояснили, що через пріоритетність заявок імпортерів електроенергії порівняно з українськими виробниками теплові станції не купують вугілля українського виробництва, вугільні підприємства не отримуютъ кошти, що в свою чергу унеможливлює підвищення заробітної плати та призводить до зростання заборгованості з її виплати.

«Для pегiону, де вугільні підприємства є містоутворюючими, питання можливого закриття шахт є дуже гострим, оскільки із закриттям шахт не буде наповнення місцевих бюджетів, що призведе до вимирання міст регіону. Iмпорт електричної енергії несе економічну та соціальну шкоду українським підприємствам ПЕК, оскільки може призвести до безробіття понад 100 тисяч співробітників вугільної та енергетичної галузей і як наслідок соціальної напруги та страйків», - йдеться у зверненні шахтарів до керівників держави.

Гірники закликають найвище керівництво України втрутитися в ситуацію та вжити заходів щодо захисту енергетичної безпеки та цілісності країни.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2019 року в Україні запрацював повномасштабний ринок електричної енергії. Старт нової моделі ринку дозволив відкрити імпорт електроенергії. Україна на сьогодні поставляє її з Росії, Словаччини, Угорщини та Білорусі.