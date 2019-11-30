Наркозалежність затриманого клірика підтвердили в єпархії УПЦ МП

Клірика єпархії УПЦ МП Євгена Кугатова було затримано поліцією після того, як він отримав в одному з поштових відділень Запоріжжя посилку, в якій був 1 грам амфетаміну.

Про це Лука написав на своєму каналі в Telegram, заяву продублював завканцелярією єпархії Геннадій Єлін на сторінці у Faceboок.

Митрополит Лука заявив, що знав про наркозалежність клірика, але якийсь час йому вдавалося "стримувати хворобливі потяги Євгенія".

"Зі скорботою в серці підтверджую, що клірик нашої єпархії був затриманий правоохоронними органами. Для мене і для всієї нашої пастви це важкий удар ... Затриманого клірика єпархії Євгенія Кугатова я знаю давно, відтоді, коли був ще намісником Глинської пустині. Я знав також і про його наркозалежність. Але я бачив і його покаяння, і його бажання позбутися цієї недуги. Зі свого боку я робив все можливе для того, щоб допомогти йому в цьому. Довгі роки вдавалося стримувати хворобливі потяги наркозалежності Євгенія ", - йдеться в дописі представника УПЦ МП.

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Митрополит Лука заявив, що для нього "це гіркий і важкий урок" і пообіцяв, що стосовно цього клірика будуть вжиті всі необхідні дисциплінарні заходи. В єпархії також вважають, що клірик повинен відповісти за законом і перед органами правопорядку.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 29 листопада співробітники відділу кримінальної поліції Дніпровського відділу поліції в одному з поштових відділень Дніпровського району м.Запоріжжя виявили у чоловіка наркотики.

Слідчо-оперативною групою на місці події було вилучено наркотичний засіб вагою близько 1 м Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту ) КК України. За даними правоохоронних органів, затриманий є ієромонахом Запорізької єпархії УПЦ (келейник митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ Луки).