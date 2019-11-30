Нелегальні добувачі піску на Буковині зашкодили державі майже на 90 мільйонів

СБУ заблокувала в Чернівецькій області незаконний видобуток корисних копалин у промислових масштабах, заподіяні державі збитки оцінюються майже в 90 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Представники приватної будівельної компанії організували незаконний видобуток піску та піщано-гравійної суміші у стихійному кар’єрі неподалік річки Прут у Новоселицькому районі. Жодних спеціальних дозволів та ліцензій на користування надрами ділки не мали. Нелегально видобуті пісок та піщано-гравійну суміш підрядчики планували використати, зокрема, під час будівництва за бюджетні гроші об’єктів соціальної сфери”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу фігуранти справи вивозили з кар’єру до 60 вантажівок з копалинами. За попередніми оцінками, розмір заподіяних державі збитків становить майже 90 мільйонів гривень.

Крім того, незаконний промисел поруч із річищем не лише завдавав шкоди довкіллю, а й створював загрозу життю і здоров’ю людей.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу, правоохоронці вилучили спецтехніку та вантажні автомобілі, які були задіяні до нелегальних робіт.

Читайте також: Нелегальний видобуток корисних копалин на Одещині завдав збитки на 50 мільйонів

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.