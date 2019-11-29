У Херсоні обласну прокуратуру закидали фаєрами

У Херсоні поліція склала адмінпротоколи щодо чотирьох учасників акції "Свавілля прокуратури – вбиває", що відбулася під стінами обласної прокуратури.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник начальника відділу комунікації поліції області Віталій Байдаров.

"Були доправлені до Херсонського відділу поліції чотири чоловіки, щодо них складені адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство", - зазначив Байдаров.

Після складення адмінпротоколів учасників акції відпустили, матеріали будуть направлені до суду.

Як повідомляли ЗМІ, 29 листопада обласну прокуратуру закидали фаєрами. Факели в адмінбудівлю жбурляли молодики у куртках з написом "Національний корпус".

Кореспонденту Укрінформу підтвердили у прокуратурі, що під час акції у будівлі розбили скло.

Як анонсували напередодні активісти Нацкорпусу, вони вимагають провести розслідування щодо дій рятувальників під час пожежі, що сталася у Херсоні 7 жовтня, у результаті якої у лікарні згодом померли юнак та дівчина.

Також під прокуратуру закликали прийти через те, що 26-річного херсонця, якого поліція підозрює у скоєнні резонансного злочину, суд відпустив під домашній арешт.

Активісти вважають, що він повинен бути у СІЗО до наступного судового засідання.

Фото: Новий день