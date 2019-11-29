Директора Укртелекому оштрафували за незаконний вилов раків

Директора державного спеціалізованого підприємства "Укртелеком" (м. Київ) оштрафували за незаконний вилов раків на Чернігівщині.

Про це йдеться у постанові Козелецького районного суду Чернігівської області.

"Визнати винним в скоєнні адміністративного правопорушення за ст. 85 ч. 4 КУпАП і накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 340 (триста сорок) гривень 00 копійок на користь держави, без конфіскації водолазного спорядження... та раків живих загальною вагою 2.1 кг, в кількості 30 шт", - ідеться у повідомленні.

Окрім штрафу, порушник має сплатити 1351 грн. завданих природі збитків та 384 грн. судового збору.

В постанові розповідається, що раків директор Укртелекому ловив у водосховищі біля села Лошакова Гута Козелецького району. Робив це шляхом підводного полювання уночі й без відповідного дозволу. До того ж, спіймав 53 раки (3,7 кг) - на 23 більше, ніж дозволено добовою нормою.

Рибохорона, яка спіймала чоловіка, склала на нього протокол і конфіскувала 23 раки. Решту - 30 штук вагою понад 2 кг, судячи з судової ухвали, залишила порушнику. На суд останній не з’явився.