Директора Укртелекому оштрафували за незаконний вилов раків

Директора Укртелекому оштрафували за незаконний вилов раків

Укрінформ
Директора державного спеціалізованого підприємства "Укртелеком" (м. Київ) оштрафували за незаконний вилов раків на Чернігівщині.

Про це йдеться у постанові Козелецького районного суду Чернігівської області.

"Визнати винним в скоєнні адміністративного правопорушення за ст. 85 ч. 4 КУпАП і накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 340 (триста сорок) гривень 00 копійок на користь держави, без конфіскації водолазного спорядження... та раків живих загальною вагою 2.1 кг, в кількості 30 шт", - ідеться у повідомленні.

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Окрім штрафу, порушник має сплатити 1351 грн. завданих природі збитків та 384 грн. судового збору.

В постанові розповідається, що раків директор Укртелекому ловив у водосховищі біля села Лошакова Гута Козелецького району. Робив це шляхом підводного полювання уночі й без відповідного дозволу. До того ж, спіймав 53 раки (3,7 кг) - на 23 більше, ніж дозволено добовою нормою.

Рибохорона, яка спіймала чоловіка, склала на нього протокол і конфіскувала 23 раки. Решту - 30 штук вагою понад 2 кг, судячи з судової ухвали, залишила порушнику. На суд останній не з’явився.

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