Сім українських телеканалів "пробиваються" в окупований Донецьк - Нацрада

Цифровий сигнал семи українських телеканалів, що мовлять із вежі у Гірнику, охоплює частину окупованого Донецька

Про це заявив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський у Facebook.

"Моніторинг робочої групи, у складі якої працює Національна рада, зафіксував наявність цифрового сигналу семи українських телеканалів у Донецьку: UATV, UA:Перший, "Донбас", 1+1, СТБ, 2+2 "Прямий", UA:Донбас і ICTV. Прийом здійснювався на дециметрову антену", - зазначив Костинський.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році в рамках роботи міжвідомчої комісії при Міністерстві інформаційної політики оператор телекомунікацій "Телемережі України" побудував у Гірнику 190-метрову щоглу. Цей об'єкт розташовується якнайближче до Донецька, порівняно з іншими РТПС у Донецькій області.

На сьогодні на РТПС Гірник встановлені два потужні цифрові передавачі DVB-T2, завдяки яким у метровому і дециметровому діапазонах здійснюється мовлення 12-ти українських телеканалів.

Загалом упродовж 2018-2019 років Нацрада замовила Українському державному центру радіочастот прорахунок частотного ресурсу та видала дозволи на тимчасове мовлення з Гірника 12-м цифровим телеканалам, чотирьом телеканалам в аналогу та 20-м FM-радіостанціям.

Комплексна робота з розвитку українського телерадіомовлення в Донецькій і Луганській областях, а також в 6 південних районах Херсонської області та на територію Криму триває.