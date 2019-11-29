У Миколаєві відбувся форум, присвячений перспективам введення ринку землі

У Миколаєві в рамках проєкту «Діалоги про Україну» відбувся форум, присвячений перспективам введення ринку землі.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У заході взяли участь заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький та уповноважений Президента України із земельних питань Роман Лещенко. Вони розповіли про складові земельної реформи та строки її проведення, кроки уряду для забезпечення малим та середнім фермерам доступу до фінансування, плани щодо боротьби з рейдерством, заходи, які вживатимуться для захисту прав власників паїв», - йдеться у повідомленні.

За словами Висоцького, у земельної реформи є три основні цілі. Перша - мільйони українців мають отримати можливість вільно розпоряджатись своєю власністю; всі інструменти реформи мають стимулювати економічний розвиток сектору та економіку в цілому, і третє - щоб ті, хто хоче наразі працювати, були фермерами, аграрними виробниками, розвивали свою справу і мали доступні фінансові ресурси.

У ході дискусії учасники заходу обмінялись зауваженнями та пропозиціями. Обговорення показало, що землевласники і фермери, а також деякі з громадян, які брали участь у форумі, не повністю довіряють земельній реформі. Основними проблемними питаннями стали питання інвентаризації землі, державного майна, детінізації аграрного бізнесу, усунення недоліків податкового господарства для фермерів.

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Як результат обговорення, учасники форуму дійшли згоди по ряду питань. Зокрема, це – запровадження єдиного податку на гектар, можливість викупу землі громадянами та рух до детінізації агробізнесу.

Висоцький та Лещенко запевнили присутніх, що всі надані пропозиції будуть ретельно розглянуті в уряді та доведені до відома Президента України Володимира Зеленського.